Os homicídios desencadearam o pânico entre os residentes e chocaram a opinião pública mundial. O guru da seita "família Manson", foi condenado à morte em 1971, pena comutada para prisão perpétua.



Debra Tate, irmã de Sharon, declarou ao 'site' especializado em celebridades TMZ ter sido informada, num telefonema de responsáveis da prisão, que Manson, há muito doente, morreu no domingo à noite.



Um dos criminosos mais famosos dos Estados Unidos Charles Manson, líder de uma seita que nos anos 1960 matou várias pessoas, morreu com 83 anos no domingo à noite, anunciaram responsáveis da administração penitenciária da Califórnia.No final dos anos 60, Manson dirigiu a seita que perpetrou vários homicídios violentos em bairros luxuosos de Los Angeles (na costa oeste dos Estados Unidos), incluindo o da atriz Sharon Tate, mulher do realizador Roman Polanski. Na altura, Sharon Tate tinha 26 anos e estava grávida.

Autor: Lusa