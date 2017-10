Continuar a ler

Nos primeiros sete meses do ano, a capacidade produtiva do país reduziu-se em 128 milhões de toneladas de carvão, o equivalente a 85 por cento da meta anual fixada pelo Governo.Na última conferência de empresários das economias do G20, celebrada em Hamburgo, na Alemanha, em julho passado, Xi Jinping reconheceu que o modelo económico da China não é sustentável e anunciou várias reformas para o setor do carvão.Quase dois terços da energia consumida na China assentam na queima do carvão. A China é o maior emissor mundial de gases poluentes.O Presidente chinês apontou como meta reduzir em 500 milhões de toneladas a capacidade de produção do país, através do encerramento de minas, e outros 500 milhões de toneladas através de reestruturações.Apesar dos esforços de Pequim para reduzir o consumo de carvão e melhorar a eficiência no uso de energias renováveis, as grandes produtoras de carvão reportaram lucros, na primeira metade do ano, de 147.480 milhões de yuan (18.872 milhões de euros), segundo a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento.