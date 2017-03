Continuar a ler

O autarca referiu que esta primeira fase irá representar um investimento de sete milhões de euros, tendo sido sujeito a uma candidatura intermunicipal (Vila Franca de Xira, Loures e Lisboa) a fundos comunitários, no âmbito do Portugal'2020."Será uma possibilidade de promoção de Vila Franca de Xira porque haverá pessoas que nos passarão a poder visitar de bicicleta. Esta rede de ciclovias será uma complementaridade muito importante para a nossa estratégia de promoção", sublinhou.Contudo, Alberto Mesquita ressalvou que "o objetivo não é promover uma competição entre a bicicleta e o automóvel", mas sim dar outras alternativas às pessoas e fazer com que possam "usufruir da beleza do Tejo".Depois de concluída a primeira fase deste projeto estão previstas mais duas fases, com um total de 42,5 quilómetros, ainda sem um previsão para a sua conclusão.Neste momento, o município de Vila Franca de Xira já dispõe de uma rede de ciclovias com 13 quilómetros.Entretanto, contactada pela Lusa fonte da Câmara Municipal de Loures explicou que o município terá uma ligação com Vila Franca de Xira na localidade de Santa Iria da Azoia.A mesma fonte adiantou que se trata de um troço de 300 metros, que estará concluído em junho.