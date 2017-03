Continuar a ler

O Clube dos Pensadores (CdP) recebe o piloto Tiago Monteiro a 9 de março, às 21h30, no Hotel Holiday Inn em Gaia. Estará também presente Pedro Bianchi Prata.O CdP volta a fazer uma incursão pelo mundo automóvel, como anteriormente já o tinha feito quando esteve presente Carlos Barbosa, presidente do ACP, e Pedro Matos Chaves, antigo piloto da Fórmula 1.O Código de Estrada, a sinistralidade, o aumento da idade do parque automóvel, o incentivo ao abate automóvel e o preço dos combustíveis foram alguns dos temas abordados.