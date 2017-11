Continuar a ler

Os organizadores dos jogos são, além do município, a Universidade de Coimbra (UC), a Associação Académica de Coimbra (AAC), a Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) e a European University Sport Association (EUSA).Cerca de 2,5 milhões de euros já foram ou estão a ser aplicados em obras de requalificação de espaços públicos e de criação de estacionamento, designadamente o parque subterrâneo do Convento de São Francisco, integrado naquele centro cultural e de convenções, em funcionamento desde abril do ano passado (o parque de estacionamento, com mais de meio milhar de lugares, abriu cerca de um ano depois).O município investiu ainda cerca de 360 mil euros na reabilitação da avenida João das Regras, perto de 124 mil euros na rotunda da avenida Guarda Inglesa e está a aplicar mais de 420 mil euros no parque de estacionamento da Praça das Cortes (intervenção que está em curso), todas áreas públicas junto ao Estádio Universitário de Coimbra, principal palco dos Jogos."Para a realização dos EUG 2018 foi necessário proceder a uma série de intervenções em diversos espaços, de forma a garantir melhores acessibilidades na área geográfica do Estádio Universitário de Coimbra e espaços de prática desportiva em condições para receber competições de várias modalidades", explicou a Câmara.Diretamente para os Jogos Universitários, a autarquia concedeu um apoio financeiro de cem mil euros à Direção-Geral da AAC e estima gastos da ordem dos 203 mil euros e dos 105 mil euros, respetivamente, para o transporte de atletas durante o evento e para a segurança dos locais de competição e treinos.Durante a sessão, o vereador social-democrata Paulo Leitão criticou o facto de a câmara, de maioria socialista, estar a "misturar" investimentos em obras que não se justificam com a realização dos jogos, como o parque de estacionamento do Convento de São Francisco ou a rotundo da avenida Guarda Inglesa.O presidente da Câmara, Manuel Machado, argumentou que as intervenções que a câmara relaciona com os Jogos Universitários fizeram parte da candidatura à realização do evento em Coimbra, tendo a autarquia assumido o compromisso de as executar.Os EUG Coimbra 2018 terão 13 modalidades (masculino e feminino) em competição, "algo que nunca aconteceu noutra competição multidesportiva em Portugal": andebol, badminton, basquetebol, basquetebol 3X3, canoagem sprint, futebol, futsal, judo, nremo, râguebi sevens, ténis, ténis de mesa e voleibol.Esta é a quarta edição dos Jogos -- as anteriores realizaram-se em 2012, em 2014 e em 2016, em Cordoba (Espanha), em Roterdão (Holanda) e em Zagreb (Croácia), respetivamente -- e será "o maior evento multidesportivo alguma vez realizado em Portugal", afirma a organização, referindo que o evento contará com a participação de mais de quatro mil atletas, de 40 países e de 350 universidades, com o apoio de um milhar de voluntários.Durante a reunião, a Câmara aprovou, por outro lado, a designação de Filipe Carvalho de Góis, funcionário do município, para coordenar a gestão e funcionamento do Convento de São Francisco, durante o próximo ano (período que tempo que poderá ser alterado) até que seja definido o modelo de gestão do espaço cultural e centro de convenções.A proposta da Câmara foi aprovada com os votos favoráveis dos cinco eleitos do PS, beneficiando do voto de qualidade do presidente, a abstenção do representante da CDU e o voto contrário dos três vereadores sociais-democratas e dos dois eleitos do movimento Somos Coimbra.