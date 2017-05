Continuar a ler

"Não há melhor maneira de celebrar os 30 anos do programa Erasmus do que constatar, com orgulho, que um de nós venceu a Eurovisão", adiantou, dando, em português, os parabéns ao cantor.Portugal ganhou no sábado, pela primeira vez, o festival Eurovisão da Canção com "Amar pelos dois", interpretada por Salvador Sobral.A canção, com letra e música de Luísa Sobral, irmã de Salvador Sobral, obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público, na final do festival disputada em Kiev, na Ucrânia, que foi transmitida em direto pela RTP1.A final do Festival Eurovisão da Canção foi disputada, em Kiev, por 26 países.O programa Erasmus, estabelecido em 1987, é um programa de apoio interuniversitário de mobilidade de estudantes e docentes do Ensino Superior entre Estados-membros da União Europeia e Estados associados, e que permite, a alunos, que estudem noutro país por um período de tempo entre três e 12 meses.O programa foi entretanto alargado para o Erasmus+, oferecendo oportunidades de estudo, formação, aquisição de experiência e voluntariado no estrangeiro.