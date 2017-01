Continuar a ler





Mário Soares morreu hoje, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado há 26 dias, desde 13 de dezembro.



O Governo decretou três dias de luto nacional, a partir de segunda-feira.



Soares desempenhou os mais altos cargos no país e a sua vida confunde-se com a própria história da democracia portuguesa: combateu a ditadura, foi fundador do PS e Presidente da República.



Nascido a 07 de dezembro de 1924, em Lisboa, Mário Alberto Nobre Lopes Soares foi fundador e primeiro líder do PS, e ministro dos Negócios Estrangeiros após a revolução do 25 de Abril de 1974.



Primeiro-ministro entre 1976 e 1978 e entre 1983 e 1985, foi Soares a pedir a adesão à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em 1977, e a assinar o respetivo tratado, em 1985. Em 1986, ganhou as eleições presidenciais e foi Presidente da República durante dois mandatos, até 1996.

O Comité Olímpico de Portugal lamentou este sábado "profundamente" a morte de Mário Soares, recordando o antigo Presidente da República, que sábado morreu aos 92 anos , como "um homem de convicções e causas"."O antigo Presidente da República será para sempre recordado como um homem de convicções e causas. Um homem ao serviço do bem público. Portugal deve-lhe a liberdade e a democracia", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial da entidade olímpica.O texto do COP destaca ainda o papel preponderante de Mário Soares no "desenvolvimento e crescimento" do desporto português.

