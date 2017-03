O duelo dos alemães do Borussia Dortmund contra os portugueses do Benfica é o grande destaque futebolístico desta semana, mas em maio os dois países voltarão a defrontar-se... no Festival Eurovisão da Canção.

Portugal, já sabemos, irá ser representado por Salvador Sobral, com o tema 'Amar pelos dois', que tanto sucesso tem feito. Mas conhece a concorrente alemã? Chama-se Levina e irá participar com 'Perfect Life', um tema cantado em inglês. Pelos regulamentos, Levina tem lugar assegurado na final, enquanto Salvador Sobral terá ainda que disputar uma meia-final.





