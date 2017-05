Continuar a ler

Ricardo Costa, professor da Faculdade de Direito de Coimbra e um dos Coordenadores Científicos e colunista de Record, frisa que se trata de "mais uma vez espaço pioneiro de debate e análise de importantes mudanças legislação desportiva nacional".



"Não será altura de o Estado reverter o que delegou no associativismo desportivo privado através da utilidade pública desportiva e chamar a si a codificação da regulamentação desportiva?", questiona a propósito da relação entre Estado, federações e ligas.



No congresso serão examinados também os processos urgentes e a resolução amigável de conflitos por recurso à mediação. Outra novidade será a projetada reforma legal do contrato de trabalho desportivo, onde serão escalpelizadas e debatidas as principais propostas de alteração e o seu impacto no dia-a-dia de clubes e atletas. As questões relativas ao enquadramento legal dos menores no desporto profissional também serão debatidos.



Para além destes temas, outros – como o combate às apostas desportivas ilícitas e à dopagem; a responsabilidade dos clubes pelos comportamentos dos seus adeptos e claques; as transferências internacionais de jogadores; os regimes da fiscalidade e das sociedades desportivas – serão, na ótica de Nuno Barbosa, Advogado e também Coordenador Científico do evento, "terreno propício a um elevado e esclarecedor fórum jurídico, em que os intervenientes poderão suscitar e esclarecer muitas dúvidas e obter vários consensos".



A 5.ª edição do Congresso de Direito do Desporto vai realizar-se a 1 e 2 de junho, no Altis Grand Hotel (Lisboa), promovido pela Edições Almedina. No primeiro dia arranca às 9 horas e no segundo às 9h30.Os problemas desafiantes que os agentes desportivos enfrentam, e a que cabe dar uma resposta e um enquadramento jurídico, estarão na ordem do dia.