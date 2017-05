O V Congresso de Direito do Desporto vai realizar-se nos dias 1 e 2 de junho, no Altis Grand Hotel, em Lisboa. Em debate estarão os "problemas desafiantes os agentes desportivos enfrentam, e a que cabe dar uma resposta e um enquadramento jurídico", como se pode ler na nota enviada pelo Grupo Almedina.

Ricardo Costa, colunista de Record, Professor da Faculdade de Direito de Coimbra, ex-presidente da Comissão Disciplinar da Liga e um dos Coordenadores Científicos do evento, sublinha que é "um espaço pioneiro de debate e análise de importantes mudanças na legislação desportiva nacional".

O objetivo é simples: discutir o mais premente nesta altura, no que respeita à relação entre Estado, federações e ligas. A propósito, Ricardo Costa questiona "não será altura de o Estado reverter o que delegou no associativismo desportivo privado através da utilidade pública desportiva e chamar a si a codificação da regulamentação desportiva?"

Ainda de acordo com o Professor da Faculdade de Direito de Coimbra, neste Congresso serão debatidos diversos temas, desde as mudanças feitas às que se anunciam no curto prazo, e das quais se destacam, no domínio da resolução de litígios do desporto, "o relevo da criação do Tribunal Arbitral do Desporto".

Em particular, serão examinados os processos urgentes e a resolução amigável de conflitos por recurso à mediação, e debatida a reforma legal do contrato de trabalho desportivo, onde serão analisadas as principais propostas de alteração e o seu impacto no dia-a-dia de clubes e atletas.



Para mais informações, consulte o programa em http://vcdd.admeus.net/.