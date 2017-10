Continuar a ler

O CM contactou Pedro Mantorras, mas o telemóvel manteve-se desligado ao longo do dia de ontem, ao passo que Maria Júlia recusou fazer comentários sublinhando que "está tudo" com os advogados.



A PSP participou o caso ao Ministério Público.





O 'Correio da Manhã' avança esta quarta-feira que Mantorras agrediu a mulher, Maria Júlia Fernandes, na noite de sexta-feira na moradia do casal, na Marisol, Charneca da Caparica.Segundo a publicação, tudo terá sucedido após uma discussão entre o casal, que está em processo de divórcio, tendo a mulher, de 38 anos, garantido à polícia que foi agredida pelo antigo jogador do Benfica, de 35, sobretudo no rosto e, na sequência do soco que levou, caiu e ficou inconsciente. Maria Júlia deu entrada, posteriormente, no Hospital Garcia de Orta. A queixa foi formalizada na segunda-feira na PSP de Cruz de Pau, no Seixal.