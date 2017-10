Impossível ficar indiferente a esta tragédia. Solidário com familiares e amigos das vítimas. Apoio total aos bombeiros que arriscam a vida para ajudar da melhor forma possível. pic.twitter.com/VO8Tjx0jHG — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 16, 2017

Cristiano Ronaldo mostrou-se solidário com as vítimas dos incêndios que tiraram a vida a 40 pessoas em Portugal e Espanha, deixando ainda uma palavra de apoio aos bombeiros que ainda combatem as chamas."Impossível ficar indiferente a esta tragédia. Solidário com familiares e amigos das vítimas. Apoio total aos bombeiros que arriscam a vida para ajudar da melhor forma possível", referiu o internacional português nas redes sociais.