O autarca, Pedro Coelho, disse à Lusa que a situação está a ser avaliada, mas que o "importante é que não haja vítimas mortais".A fonte do gabinete da presidência explicou à agência Lusa que alguns apartamentos ficaram danificados e que está a ser feito o levantamento da gravidade da situação provocada pelo desprendimento de pedras de grandes dimensões da encosta na parte traseira.Também já foi contactado o Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) e a Proteção Civil está no local para "avaliar a situação da estabilidade escarpa", havendo risco de outros desprendimentos.Os moradores dos apartamentos afetados, quatro famílias, serão "realojados temporariamente no centro comunitário" existente no mesmo bairro habitacional, assegurou a fonte do gabinete.