O segundo recluso chileno que se tinha evadido na madrugada de domingo do Estabelecimento Prisional de Caxias foi detido em Barcelona, após envolver-se num assalto, disse à agência Lusa fonte do Ministério da Justiça.Não foram adiantados mais pormenores sobre esta detenção, depois de no domingo um outro recluso chileno que se evadira de Caxias ter sido detido no aeroporto de Madrid, em virtude de ter passaporte falso e ser procurado por crimes em Espanha.Até ao momento, desconhece-se o paradeiro do terceiro recluso, de nacionalidade portuguesa, que se evadiu também na madrugada de domingo.

Autor: Lusa