Segundo explicou no domingo a Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), os três reclusos fugiram a partir da janela da cela, ocupada por quatro detidos.



Em comunicado, a DGRSP adiantou que os evadidos são dois cidadãos chilenos, com 29 e 30 anos, e um português com 30 anos e que "todos se encontravam presos a aguardar julgamento por crimes de furto e roubo em processos criminais distintos".



Uma fonte prisional havia dito antes à agência Lusa que os dois cidadãos chilenos respondiam no mesmo processo-crime.



A direção-geral "instaurou de imediato um processo de averiguações, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção Geral".



A fuga dos três detidos foi comunicada às diversas forças policiais - GNR, PSP e PJ - para a recaptura dos evadidos.



Segundo a página eletrónica da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), o estabelecimento prisional de Caxias, situado no concelho de Oeiras, é classificado como de segurança alta e está vocacionado essencialmente para reclusos preventivos.



É composto por duas zonas prisionais, Reduto Norte e Reduto Sul (RS), que funcionam em edifícios independentes, distando entre si cerca de 300 metros funcionando, na prática, como dois estabelecimentos prisionais.

Um dos reclusos chilenos que fugiu da prisão de Caxias, Oeiras, no domingo foi detido esta segunda-feira e está sob custódia, disse à Lusa fonte do Ministério da Justiça."A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirma que já se encontra sob custódia um dos reclusos de nacionalidade chilena ontem evadido do Estabelecimento Prisional de Caxias, estando a envidar-se todos os esforços no sentido de recapturar os outros dois evadidos", avançou à Lusa o diretor de relações externas daquela entidade.A edição online do Expresso está a avançar que foram detidos dois dos três reclusos, no aeroporto de Madrid. Antes, a Rádio Renascença tinha noticiado a primeira detenção.

Autor: Lusa