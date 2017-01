Continuar a ler





Segundo o jornal 'Corriere della Sera', a bordo seguiam cerca de 50 passageiros, na sua maioria jovens húngaros entre os 16 e os 18 anos.



A polícia aguardava luz verde das autoridades para analisar os restos carbonizados do autocarro, segundo a agência noticiosa italiana Agi.



O condutor do autocarro, de nacionalidade francesa, poderá estar entre as vítimas mortais, de acordo com a mesma fonte.

Dezasseis pessoas morreram na sequência de um acidente de um autocarro, que transportava jovens húngaros, ocorrido na noite de sexta-feira numa saída da autoestrada de Verona, no norte de Itália, informaram este sábado os bombeiros.O autocarro, que transportava estudantes húngaros que estariam de regresso de uma viagem a França, embateu contra um pilar e incendiou-se de seguida, de acordo com os bombeiros que não esperam um aumento do número total de vítimas.O anterior balanço - facultado pelos 'media' italianos - dava conta de sete mortos no acidente que fez ainda mais de 30 feridos.

Autor: Lusa