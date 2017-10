Continuar a ler

O Barcelona não tem responsabilidade na segurança do estádio em dias de jogos, que está delegada aos Mossos d'Esquadra, polícia regional da Catalunha.



O líder da liga espanhola tinha previsto cumprir o programa previsto para hoje, mas a tensão e alguns incidentes que têm marcado o dia na Catalunha fizeram o Barcelona reunir-se com as forças de segurança para decidir se haveria condições para disputar o encontro.



Os catalães apoiantes da independência da região estão hoje a tentar votar num referendo suspenso no início do mês pelo Tribunal Constitucional espanhol e as autoridades de Madrid a tentarem impedir a realização da consulta popular com milhares de agentes da Polícia Nacional e Guardia Civil na rua.



Centenas de eleitores, na maioria pró-independência, começaram ainda de madrugada a formar filas em frente às escolas onde foram instaladas assembleias de voto -- ocupadas há dois dias por populares que queriam garantir a votação de hoje - para evitar que estes fossem fechados pela polícia.



Os Mossos d'Esquadra fecharam dezenas de colégios eleitorais em toda a Catalunha, embora em alguns locais se tenham limitado a registar a concentração popular e saído sob aplausos da população.



Já a Polícia Nacional e a Guardía Civil protagonizaram momentos de tensão ao tentar impedir o referendo, tendo mesmo ocupado o pavilhão desportivo da escola em Girona onde deveria votar o líder da 'Generalitat', Carles Puigdemont, e detido vários manifestantes.



Os opositores à independência, que os estudos de opinião indicam serem maioritários, não participaram na campanha eleitoral nem irão votar, para não darem credibilidade a uma consulta que o Estado espanhol considera ser ilegal.



O Tribunal Constitucional espanhol suspendeu no início de setembro, como medida cautelar, todas as leis regionais aprovadas pelo parlamento e pelo Governo da Catalunha que davam cobertura legal ao referendo de autodeterminação convocado para hoje.



A direção do Barcelona reúne-se este domingo às 12h30 (11h30 em Lisboa) para analisar se a situação na Catalunha permite a realização em segurança do jogo com o Las Palmas, da liga espanhola .O clube catalão decidiu entrar em contacto com as forças de segurança para perceber se estão reunidas as condições para se disputar o encontro, marcado para as 16h15 (15h15 em Portugal).

Autor: Lusa