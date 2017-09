Tiago Craveiro, diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol, está nomeado para prémio de melhor gestor da World Football Summit. Na corrida estão também Gustavo Silikovich, diretor-geral do River Plate, e Hans-Joachim Watzke, presidente do Borussia Dortmund.O vencedor será conhecido no congresso que se vai realizar em Madrid a 16 e 17 de outubro. Pedro Proença, presidente da Liga, será um oradores do certame da World Football Summit.