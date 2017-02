Continuar a ler





Pelo menos dois polícias ficaram ligeiramente feridos, não sendo ainda conhecido o balanço dos feridos entre os manifestantes.



Em Nice, contabilizaram-se 250 manifestantes, 200 em Poitiers, 150 em Montpellier e 150 em Dijon, onde também se registaram incidentes.



O jovem Théo, que se encontra a descansar em casa com uma baixa médica de pelo menos 60 dias, foi detido depois de ter sofrido uma violenta violação na sequência de uma operação policial no passado dia 02 em Aulnay-sous-Bois, nos arredores a nordeste Paris.



Théo, que trabalha a tempo parcial como animador social e tentava uma carreira como futebolista, tornou-se num símbolo contra a violência e a impunidade policiais denunciadas pelos habitantes dos subúrbios de Paris.



Durante o tempo em que esteve hospitalizado, Théo recebeu a visita do presidente de França, o socialista François Hollande.

A manifestação parisiense de apoio ao jovem Théo, transformado num símbolo contra a violência policial, registou este sábado alguns distúrbios entre manifestantes e a polícia no centro de Paris.Marcada para a Praça da República, onde o metropolitano esteve temporariamente encerrado, o protesto reuniu cerca de 2.300 pessoas, segundo as autoridades, tendo sido convocada pela organização não-governamental SOS Racismo.De acordo com a versão policial, um grupo criou distúrbios à margem da manifestação principal ao lançar objetos contundentes a elementos da polícia, que terão respondido com gás lacrimogénio.

Autor: Lusa