De acordo com Hugo Palma, os dois argelinos não ofereceram resistência durante a detenção.



"Foi tudo muito tranquilo. Não ofereceram resistência", disse.



O porta-voz do comando nacional da PSP adiantou ainda que os dois argelinos vão ser hoje presentes a tribunal.



Os dois homens fugiram na quinta-feira à tarde quando se procedia ao embarque de um grupo de cinco argelinos (quatro homens e uma mulher) em voo com destino a Argel, tendo "conseguido transpor a rede de proteção do aeroporto de Lisboa", explicou, em comunicado, a PSP.



Esta não é a primeira vez que acontecem casos semelhantes no aeroporto de Lisboa, envolvendo igualmente cidadãos argelinos.



Em outubro de 2016, o SEF e a PSP impediram a fuga de três passageiros chegados ao aeroporto de Lisboa num voo proveniente de Marrocos, numa ação que levou à detenção de seis cidadãos do norte de África que viajavam num voo oriundo de Casablanca, em Marrocos, com destino a Argel, capital da Argélia, com escala em Lisboa.



Em setembro, um cidadão de nacionalidade argelina, que fazia a viagem entre a Argélia e Casablanca saiu ilegalmente do aeroporto de Lisboa.



No final de julho, quatro homens foram detidos pela PSP no aeroporto de Lisboa por violação das regras de segurança, ao terem tentado fugir ao controlo de passaportes e "numa zona restrita", mais concretamente na pista de aterragem.

