Continuar a ler





Às 7H40, o incêndio no armazém de enxofre, um produto abrasivo e tóxico, ainda se mantinha ativo.



No local mantinham-se 45 elementos de várias corporações de bombeiros, apoiados por 17 veículos, além de 30 elementos e 10 máquinas da fábrica que produz adubos agroquímicos.



Participam nestas operações elementos dos bombeiros dos Sapadores de Setúbal, dos voluntários de Setúbal com a ajuda de meios dos bombeiros de Águas de Moura, Pinhal Novo, Palmela, Barreiro e Setúbal.

Dois bombeiros ficaram feridos esta terça-feira, com queimaduras ligeiras, no combate ao incêndio que se mantém ativo num armazém com enxofre nas instalações da fábrica Sapec, em Mitrena, no concelho de Setúbal, segundo fonte do CDOS de Setúbal.Os dois bombeiros, um voluntário e um Sapador, sofreram queimaduras ligeiras durante o combate ao incêndio, tendo sido transportados para uma unidade hospitalar, de acordo com o Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.Segundo a mesma fonte a prioridade é a "proteção da própria fábrica" que se encontra num "espaço confinado" sem que exista perigo de propagar-se a outros edifícios.

Autor: Lusa