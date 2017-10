Continuar a ler

A mesma fonte informou que a Câmara de Penacova, presidida por Humberto Oliveira, ativou o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, às 17:30, a fim de facilitar os esforços de combate ao fogo no concelho.Uma pessoa morreu no incêndio que lavra no concelho da Sertã desde as 12:00 de hoje, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco. De acordo com a mesma fonte, o morto é um civil cujo corpo foi encontrado na localidade de Vale do Laço. Na mesma localidade, também devido ao incêndio, registaram-se três feridos.O estado dos três feridos estava a ser avaliado no local pelas 23:00. Pelas 23:00 de hoje, 231 operacionais, apoiados por 69 veículos, combatiam o incêndio, com duas frentes ativas. O fogo deflagrou pelas 12:00 de hoje na localidade de Ponte das Portelinhas, na freguesia de Ermida e Figueiredo, segundo informação disponibilizada no 'site' da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).