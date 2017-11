Continuar a ler

Entre os 10 detidos estão dois agentes da PSP e um militar da GNR, que trabalha no destacamento de trânsito de Torres Vedras, disse à Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana.Segundo a PJ, durante a operação policial foram cumpridas 16 buscas domiciliárias e não domiciliárias, tendo sido apreendidos relevantes elementos de prova, tendo a investigação começado com uma denúncia do exercício de segurança privada ilegal em estabelecimentos noturnos e a prática, por parte dos seguranças, de crimes de ameaça, coação, ofensa à integridade física grave e sequestro a clientes.A operação, feita pela Unidade Nacional Contra Terrorismo (UNCT), em inquérito titulado pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), foi efetuada em estreita colaboração com a PSP e a GNR.