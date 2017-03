Continuar a ler

A reabertura acontece cerca de duas horas e meia depois de o terminal Oeste ter sido igualmente reaberto.



O regresso à total normalidade em Orly-Sul deverá acontecer somente durante a manhã de domingo, segundo disse à France Presse, Augustin de Romanet, responsável dos Aeroportos de França.



O trafego aéreo foi interrompido nos dois terminais cerca das 8H50, depois dos incidentes que levaram à neutralização de um homem que já se encontrava referenciado pela polícia e pelos serviços de informação franceses.



Entretanto a agência de notícias Associated Press revelou que o homem que foi abatido hoje no aeroporto chamava-se Ziyed Bem Belgacem, segundo uma fonte oficial que pediu o anonimato.



Também a rádio France Info, revelou na sua página de internet o nome do homem, o mesmo que abriu fogo uma hora e meia antes do incidente no aeroporto, numa operação policial em Stains, a norte da capital, onde feriu uma agente.



Os dois terminais - Sul e Oeste - do aeroporto de Orly, sul de Paris, foram reabertos após a interrupção ao trafego aéreo depois de um homem ter sido abatido, segundo os Aeroportos de Paris.O tráfego foi retomado ao início da tarde, assim como as chegadas ao terminal Sul do aeroporto de Orly, sul de Paris, onde o tráfego aéreo foi "completamente interrompido" na sequência dos incidentes.

Autor: Lusa