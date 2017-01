Continuar a ler





A CNN, o Washington Post e o New York Times, entre outros, publicaram na terça-feira notícias citando um relatório dos serviços de informações dos EUA segundo o qual a Rússia tem informação comprometedora suficiente para "chantagear" Donald Trump.



Segundo aqueles meios, o relatório foi entregue na semana passada ao Presidente cessante, Barack Obama, e ao Presidente eleito, Donald Trump.



A Rússia negou esta quarta-feira as alegações, qualificadas pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, de "absolutamente falsas".



"É uma falsidade absoluta, fabricada" por quem tem interesse em "prejudicar as relações bilaterais" russo-norte-americanas.



Segundo os meios norte-americanos, a informação na posse da Rússia inclui um vídeo sobre uma suposta "perversão sexual" de Trump, filmado com prostitutas num hotel da capital russa, e sobre lucrativos negócios imobiliários oferecidos por Moscovo ao Presidente eleito.



Trump já tinha reagido num primeiro momento, pouco após a divulgação das notícias, escrevendo no Twitter que está a ser alvo de uma "caça às bruxas política".



Lusa

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, assegurou esta quarta-feira que a Rússia nunca tentou chantageá-lo com informação comprometedora, numa reação às notícias de que Moscovo possui informações embaraçosas sobre a sua vida pessoal e profissional."A Rússia nunca tentou influenciar-me. Não tenho nada a ver com a Rússia: nem negócios, nem empréstimos, nada!", escreveu Trump na rede social Twitter sobre as alegações veiculadas pela CNN e outros 'media'."As agências de informações nunca deviam ter permitido que estas notícias falsas fossem filtradas para o público. Mais um tiro contra mim. Vivemos na Alemanha nazi?", acrescentou naquela rede social, horas antes de dar a primeira conferência de imprensa desde que foi eleito.

