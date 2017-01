Continuar a ler





O povo foi o destinatário das primeiras palavras de Donald Trump na cerimónia de juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, durante a qual prometeu devolver o poder às pessoas.



"Hoje, não estamos só a transferir poderes", frisou. "Estamos a retirar o poder de Washington para o devolver ao povo", acrescentou, reconhecendo que, "durante demasiado tempo" o poder esteve nas mãos de "um pequeno grupo" na capital federal.



"Não importa que partido controla o governo, mas se o governo é controlado pelo povo", insistiu.



Prometendo que vai liderar um "esforço nacional para reconstruir o país e recuperar a esperança para o povo", Donald Trump agradeceu a Barack e Michelle Obama pelo apoio na "transição pacífica".



Trump prestou juramento como 45.º Presidente dos Estados Unidos, usando duas Bíblias -- uma oferecida pela sua mãe e a que Abraham Lincoln usou na sua posse, há 150 anos -- e sob o olhar atento de uma multidão, dividida entre o fervor dos apoiantes e as críticas dos opositores.



O multimilionário de 70 anos tomou posse numa cerimónia pública junto ao Capitólio, em Washington, tornando-se no homem mais velho a assumir a Presidência dos Estados Unidos.



Fontes oficiais estimam que entre 800 mil e 900 mil pessoas estejam em Washington para assistir à cerimónia e aos festejos associados ou participar nas várias ações de protesto previstas.



A cerimónia colocou a capital federal sob apertadas medidas de segurança, com 28 mil elementos, e condicionamentos à circulação de pessoas, carros e transportes públicos. Marcam presença na cerimónia vários ex-Presidentes e respetivas primeiras-damas

Donald Trump tomou posse esta sexta-feira como 45.º Presidente dos Estados Unidos, após ter prestado juramento às 12 horas locais (17 horas em Lisboa), sucedendo no cargo a Barack Obama.Trump prestou juramento sobre duas Bíblias - a sua, oferecida pela sua mãe, e a que o ex-Presidente Abraham Lincoln usou na sua posse, há 150 anos - seguradas pela sua mulher, Melania, e rodeado pelos seus cinco filhos.Minutos antes, às 11H55 locais (16H55 em Lisboa), Mike Pence prestou juramento como vice-presidente dos Estados Unidos. O juramento de Pence foi conduzido pelo juiz do Supremo Tribunal Clarence Thomas.

Autor: Lusa