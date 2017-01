Continuar a ler





Donald Trump prometeu aumentar também o número de aviões de combate e o número de soldados no Exército.



Os republicanos acreditam que, após a diminuição dos orçamentos destinados ao setor da defesa durante a administração de Barack Obama e do desgaste das guerras no Iraque e no Afeganistão, os militares dos Estados Unidos precisam de um grande investimento para recuperar a superioridade militar.



"Acho que temos de fazer um 'upgrade' depois de muitos anos de uso intensivo do nosso equipamento", disse, durante a audiência no Senado, James Mattis.



Estrategas norte-americanos também têm manifestado preocupação com os investimentos feitos pelos russos e os chineses para modernizar os seus setores da defesa.



Apesar do orçamento para a Defesa ter diminuído com a administração de Barack Obama, os gastos militares nos Estados Unidos rondam os 3,3% do Produto Interno Bruto e representam um valor três vezes superior ao da China, segunda potência militar, e da Rússia, segundo dados do SIPRI, instituto sueco de referência na área.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou esta sexta-feira no Pentágono um decreto para "reconstruir" as Forças Armadas do país, que são as maiores do mundo."Vou assinar um decreto para iniciar uma grande reconstrução das Forças Armadas dos Estados Unidos, para desenvolver um plano para novas aeronaves, navios, novos recursos e novas ferramentas para os nossos homens e mulheres de uniforme", disse, depois da cerimónia de tomada de posse do novo secretário da Defesa, o general na reforma James Mattis.Durante a campanha eleitoral, Donald Trump prometeu aumentar a frota dos Estados Unidos para 350 navios e submarinos nos próximos anos. Atualmente, a frota da Marinha norte-americana é de 274 barcos.

Autor: Lusa