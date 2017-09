Continuar a ler

Esses resultados são muito semelhantes à sondagem divulgada ao mesmo tempo pela televisão ARD, que atribui ao bloco conservador 32,5% dos votos, seguido pelo Partido Social Democrata (SPD) de Martin Schulz, com 20%, e da AFD, com 13,5%.



Soluções



Se estas previsões se confirmarem, há apenas duas opções para uma possível aliança governamental: ou a reeleição da grande coligação com os social-democratas, como a liderada na última legislatura de Merkel; ou uma coligação tripartida inédita, entre o partido da chanceler Angela Merkel, os Verdes e o FDP.



Estas percentagens, caso de confirmem, representam o naufrágio do SPD, sob a liderança de Martin Schulz, naquele que poderá ser o pior resultado na história do partido.



Os principais partidos também sofreram um declínio acentuado em relação às eleições gerais de 2013, ano em que a União Democrata Cristã de Merkel e o seu aliado na última legislatura (CDU /CSU), obtiveram 41,5% e o SPD 25,7%.



A esquerda foi a terceira força mais votada, com 8,6%, enquanto os Verdes obtiveram 8,4%.



Tanto o FDP como o AFD, então um partido essencialmente eurocético, ficaram umas décimas abaixo do limite mínimo de 5% exigido para a eleição parlamentar.



Caso estes resultados se confirmem, o próximo Bundestag terá seis grupos parlamentares e, portanto, será o mais diversificado em termos de número de formações desde a década de 1950.



Merkel chegou ao poder em 2005 depois de derrotar o então chanceler Gerhard Schroder, tendo depoois derrotado Frank-Walter Steinmeier, em 2009, e Peer Steinbrück, em 2013. Esses resultados são muito semelhantes à sondagem divulgada ao mesmo tempo pela televisão ARD, que atribui ao bloco conservador 32,5% dos votos, seguido pelo Partido Social Democrata (SPD) de Martin Schulz, com 20%, e da AFD, com 13,5%.Se estas previsões se confirmarem, há apenas duas opções para uma possível aliança governamental: ou a reeleição da grande coligação com os social-democratas, como a liderada na última legislatura de Merkel; ou uma coligação tripartida inédita, entre o partido da chanceler Angela Merkel, os Verdes e o FDP.Estas percentagens, caso de confirmem, representam o naufrágio do SPD, sob a liderança de Martin Schulz, naquele que poderá ser o pior resultado na história do partido.Os principais partidos também sofreram um declínio acentuado em relação às eleições gerais de 2013, ano em que a União Democrata Cristã de Merkel e o seu aliado na última legislatura (CDU /CSU), obtiveram 41,5% e o SPD 25,7%.A esquerda foi a terceira força mais votada, com 8,6%, enquanto os Verdes obtiveram 8,4%.Tanto o FDP como o AFD, então um partido essencialmente eurocético, ficaram umas décimas abaixo do limite mínimo de 5% exigido para a eleição parlamentar.Caso estes resultados se confirmem, o próximo Bundestag terá seis grupos parlamentares e, portanto, será o mais diversificado em termos de número de formações desde a década de 1950.Merkel chegou ao poder em 2005 depois de derrotar o então chanceler Gerhard Schroder, tendo depoois derrotado Frank-Walter Steinmeier, em 2009, e Peer Steinbrück, em 2013.

A CDU da chanceler Angela Merkel venceu as eleições legislativas de hoje com 33,5% dos votos, seguida dos sociais-democratas do SPD e do partido Alternativa para a Alemanha (AFD), de extrema-direita, segundo uma sondagem divulgada pela televisão pública ZDF.O partido liberal (FDP) chegará aos 10%, de acordo com os dados divulgados por aquela cadeia televisiva, aquando do encerramento das assembleias de voto, enquanto a esquerda e os Verdes ficarão empatados com 9% dos votos, segundo agência de notícias espanhola EFE.