Vejamos, então. O crime de corrupção passiva vai passar a ter uma pena de 1 a 8 anos de prisão (era de 1 a 5) e o crime de corrupção ativa terá de 1 a 5 anos (era até 3 anos ou pena de multa), este último com um cenário exatamente igual ao crime do tráfico de influência.



Apostar passa a ser crime



Por outro lado, a oferta ou rebecimento indevido de vantagem e a aposta antidesportiva também passam a ser considerados crime. Quer isto dizer que quem seja interveniente direto ou indireto num jogo e aposte nele passa a ser punido por lei.



Os três projetos de lei de PS, PSD e CDS-PP que visam o combate à corrupção desportiva foram aprovados por unanimidade na Especialidade e seguem esta sexta-feira para votação na Assembleia da República. Tudo começou por partir da Federação Portuguesa de Futebol que, em conjunto com a Unidade Nacional de Combate à Corrupção e a Direção Nacional da Policia Judiciária, apresentou as propostas aos grupos parlamentares para agravar a moldura penal para quem pratica corrupção desportiva.Uma das mudanças prende-se com a possibilidade de suspensão do agente corrupto como medida de coação, de forma a prevenir que este prossiga a atividade criminosa. Por outro lado, as medidas penais passam a ficar equiparadas aos casos de corrupção fora do âmbito desportivo.

Autor: Pedro Gonçalo Pinto