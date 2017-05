O grupo extremista Estado Islâmico EI) reivindicou esta terça-feira em comunicado o atentado que provocou a morte de 22 pessoas e fez 59 feridos no final de um concerto na noite de segunda-feira em Manchester.O comunicado, divulgado pela agência de propaganda do Estado Islâmico (Amaq) e através dos seus canais de comunicação nas redes sociais, precisa que "soldados do califado colocaram uma bomba entre a multidão" depois de um concerto, e ameaça a realização de outros atentados.

Autor: Lusa