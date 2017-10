Continuar a ler

Pelas 23:00, o fogo tinha três frentes ativas. A autarca adiantou que a previsão dos bombeiros é que "duas deverão estar dominadas nas próximas horas", sendo a terceira "mais preocupante".



Apesar disso, "não há nenhuma aldeia na linha de fogo", não sendo por isso previsível a necessidade de se deslocar mais habitantes.



O incêndio destruiu "casas devolutas e barracões" e provocou ferimentos ligeiros em dois bombeiros.



Os habitantes de duas localidades no concelho de Tomar foram hoje "deslocados por precaução" devido ao "fumo muito intenso" do incêndio que lavra naquela zona desde as 16:00 de hoje, disse à Lusa a presidente da autarquia.De acordo com a presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas (PS), em declarações à Lusa, os habitantes "dos lugares de Casalinho e Vale de Castanheira foram deslocados por precaução, devido ao fumo muito intenso".

Autor: Lusa