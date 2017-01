Continuar a ler





O workshop terá como objetivo ajudar atletas olímpicos a identificar capacidades e habilidades desenvolvidas no alto rendimento, transferir características pessoais para o mercado de trabalho, preparação de currículos e entrevistas e ainda estabelecer uma estratégia para a transição de carreira.



O workshop "Prepara o Teu Futuro" vai também estar no Porto, nos próximos dias 20 e 21 de fevereiro, na sede da Adecco, na Maia.

Nos próximos dias 23 e 24, entre as 14 e as 18 horas, a Comissão de Atletas Olímpicos, em conjunto com o Comité Olímpico de Portugal (COP) e a Adecco, irá realizar o Workshop "Prepara o Teu Futuro".O evento já tem presenças confirmadas de Susana Feitor, atleta olímpica de marcha, medalhada em provas internacionaise Nuno Laurentino, atleta olímpico de natação em Atlanta em 1996 e ainda em Sydney em 2000.Focado na transição de carreira dos atletas para o mercado de trabalho, a Adecco, empresa multinacional de recursos humanos, através do Athlete Career Programme (ACP) pretende com o evento, que irá decorrer na sede do COP, disponibilizar ferramentas de acompanhamento individualizado e personalizado a atletas nacionais.

Autor: André Ferreira