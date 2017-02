Continuar a ler





Os documentos divulgados esta quinta-feira em tribunal mostram que o pagamento seria para essa conjugação de resultados, mas nessa época as três equipas, Betis, Valladolid e Osasuna, acabaram despromovidas.

Um juiz espanhol acusou três antigos futebolistas do Betis , atualmente noutras equipas, de envolvimento num caso de viciação de resultados na liga espanhola.As acusações pendem sobre Amaya Carazo, atualmente no Rayo Vallecano , Jordi Figueras, nos alemães do Karlsruher, e Xavi Torres, no Sporting Gijón , e sobre antigos diretores do Osasuna, que terão pago 650.000 euros.O caso remonta à época de 2013/14 e seria no sentido de ajudar o Osasuna a permanecer na liga principal, com o Betis a vencer o Valladolid (4-3) na penúltima jornada e a perder com o Osasuna (2-1) na última.

Autor: Lusa