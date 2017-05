O ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell foi detido esta terça-feira no âmbito de uma operação da Polícia Nacional e da Guardia Civil de combate ao branqueamento de capitais. A ex-mulher do dirigente, Marta Pineda, foi igualmente detida além de outras três pessoas e estão ainda a ser levadas a cabo buscas em Barcelona, em Lleida e Girona, assim como em Andorra, onde a polícia está a colaborar na designada operação 'Rimet'.A operação, que contou com a colaboração do FBI, segundo avança o 'El Mundo', estaria associada ao escândalo da corrupção da FIFA e com os negócios que o antigo dirigente dos blaugrana tinha no Brasil, embora nada relacionado com a contratação de Neymar, garantem fontes policiais ao jornal espanhol.De acordo com a investigação, Rosell faria parte de uma rede que cobrava comissões irregulares obtidas através da venda de direitos de imagem da seleção brasileira de futebol, um esquema no qual estaria também implicado o antigo presidente da Federação bde Futebol Brasileira, Ricardo Teixeira, bem como outros ex-dirigentes do futebol canarinho.

Autor: Sofia Lobato