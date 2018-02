Continuar a ler

O antigo treinador, de 64 anos, foi considerado culpado na terça-feira de 36 acusações de abuso sexual a dez jovens jogadores. Antes do julgamento, o ex-técnico de camadas jovens declarou-se culpado de sete acusações de assalto indecente envolvendo três rapazes.Bennell treinou as equipas jovens de vários clubes ingleses, incluindo o Crewe Alexandra (agora na quarta Divisão), Manchester City e Stoke City.O escândalo da pedofilia no futebol Inglês eclodiu em meados de novembro de 2016, depois de revelações de um ex-jogador do clube Crewe Alexandra, que relatou o seu calvário ao jornal The Guardian.