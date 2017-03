Continuar a ler

No sábado, a explosão numa casa de habitação, seguida de incêndio que se propagou a casas vizinhas, provocou um morto e sete feridos, dos quais três em estado grave.



Entre os três feridos graves está um bebé de dois anos e uma criança de 15, indicou o Ministério Público. No sábado, a explosão numa casa de habitação, seguida de incêndio que se propagou a casas vizinhas, provocou um morto e sete feridos, dos quais três em estado grave.Entre os três feridos graves está um bebé de dois anos e uma criança de 15, indicou o Ministério Público.

O Ministério Público belga confirmou este domingo que a explosão num apartamento, no sábado, em Bruxelas, que provocou um morto e sete feridos, foi acidental."As primeiras conclusões dos peritos apontam para um problema com as canalizações de gás (...) nenhum elemento confirma uma intenção criminal", refere-se num comunicado do Ministério Público.

Autor: Lusa