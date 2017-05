Relatos de explosões no final de um concerto na cidade britânica de Manchester, depois de um concerto de Ariana Grande, estão a ser divulgados por vários meios de comunicação.A polícia da Grande Manchester confirmou já a existência de mortos e feridos, e está a recomendar que as pessoas evitem a área do concerto, que decorreu na Arena de Manchester.Vários utilizadores da rede social Twitter estão a relatar a ocorrência de sons atribuídos a fortes explosões.