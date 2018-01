Continuar a ler

"Temos no local cerca de 170 operacionais, entre viaturas de socorro, ambulâncias e meios de combate e seis equipas médicas do INEM que montaram um posto médico avançado de forma a fazer triagem a todos os feridos", explicou.Segundo o responsável, "estão ainda envolvidos nesta operação três helicópteros do Instituto Nacional de Emergência Médica, para além dos meios da GNR e dos serviços municipais de proteção civil".Questionado sobre os mortos e feridos causados pelo incêndio, Miguel David disse apenas que "está a ser executado um posto médico avançado a fazer triagem de vítimas"."Trata-se de um evento que decorria numa associação, do qual resultou um incêndio por causas que importa depois apurar pelas entidades com competência legal para tal", acrescentou.O presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus, disse que "nesta associação cultural e desportiva estariam mais de 60 pessoas, num torneio de sueca"."Pelas razões ainda não apuradas, há um foco de incêndio e há uma situação de calamidade com muitas dezenas de feridos a serem assistidos", acrescentou.Segundo o autarca, "os meios rapidamente se posicionaram e foram disponibilizados"."Neste momento temos de reagir e encontrar ânimo para dar estímulo e conforto às famílias e às vítimas", acrescentou.José António Jesus disse que há "várias dezenas de feridos ligeiros e graves e tudo aponta para mortos".