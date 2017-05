Continuar a ler

Em relação a Coentrão, o ex-jogador doterá assinado em 2011 um contrato no qual simulava a cedência dos seus direitos de imagem à sociedade Rodinn Company, domiciliada no Panamá.Segundo a investigação, nesse mesmo ano essa empresa cedeu os direitos a uma outra na Irlanda, designada Multisports Image Management Limited, quando pouco depois passou a ter domicilio fiscal em Madrid, com a chegada aonesse mesmo ano.A Procuradoria entende que o lateral manteve a estrutura societária com o objetivo de manter 'fora do radar' do fisco espanhol os ganhos com os direitos de imagem, cifrados em 1,29 milhões de euros.Ainda de acordo com as autoridades, Falcão teve a "intenção de obter um benefício fiscal ilícito", ao omitir na sua declaração quantidades recebidas quando estava ao serviço do Atlético Madrid, mas também na seleção colombiana.O domicílio fiscal do jogador era Pozuelo, em Madrid, quando o jogador colombiano representava o Atlético Madrid.Estas denúncias juntam-se às apresentadas pelas autoridades espanholas contra o argentino Angel Di Maria e o português Ricardo Carvalho, quando eram jogadores do Real Madrid e também por alegada evasão fiscal.