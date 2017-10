Continuar a ler

"Vamos levar o caso à justiça", referiu ainda Carl Pistorius.



O filme em questão relata o relacionamento amoroso entre Oscar Pistorius e a modelo Reeva Steenkamp, os acontecimentos da noite em que o atleta matou a tiros a namorada e o processo judicial que manteve em suspense toda a África do Sul.



O filme está programado para ser transmitido a 11 de novembro, pelo canal de televisão norte-americano Lifetime.



Conhecido como "Blade Runner", Oscar Pistorius foi condenado a seis anos de prisão por ter matado com quatro tiros Reeva Steenkamp, após esta se ter trancado na casa de banho, no dia 14 de fevereiro de 2013.



O campeão paralímpico, amputado nas duas pernas, sempre argumentou que houve um mal-entendido, afirmando que estava convencido de que um ladrão havia entrado na sua propriedade, em Pretória.



"O filme é um flagrante desrespeito às famílias Steenkamp e Pistorius, bem como um desrespeito à Reeva e ao Oscar. Nem o Oscar, nem os seus advogados e nem sua família estiveram de alguma forma associados a este filme", sublinhou Carl Pistorius.



Na segunda-feira, membros da família de Reeva Steenkamp também ficaram indignados com o lançamento do filme, "Oscar Pistorius: Blade Runner Killer", afirmando estarem "horrorizados e irritados".



A família do atleta paralímpico Oscar Pistorius, condenado a seis anos de prisão pelo homicídio da namorada, anunciou esta terça-feira que vai recorrer à justiça contra os autores de um filme sobre o caso que acusa de "distorcer a verdade"."Este filme não reflete a verdade do que aconteceu no dia da tragédia e posteriormente no julgamento", disse o irmão do atleta, Carl Pistorius, numa declaração publicada na sua conta no Twitter.

Autor: Lusa