"Isso inclui investigações sobre a natureza de todas as ligações entre indivíduos ligados à equipa da campanha Trump e o Governo russo e para determinar se houve coordenação entre a campanha e os esforços russos", acrescentou o diretor do FBI.



Comey contradisse ainda o Presidente norte-americano, que há duas semanas acusou através da rede social Twitter a administração Barack Obama (anterior Presidente) de ter colocado a Trump Tower, em Nova Iorque, sob escutas durante a campanha.



"O Departamento [de Justiça] não tem informações que apoiem esses tweets", declarou James Comey.



Donald Trump voltou a utilizar o Twitter para classificar como "notícia falsa" a alegação segundo a qual teria trabalhado com a Rússia.



James Comey, diretor do FBI, confirmou esta segunda-feira a existência de um inquérito sobre tentativas de ingerência russa na campanha presidencial norte-americana de 2016, e nomeadamente sobre uma possível "coordenação" entre a equipa de Donald Tump e Moscovo."Recebi a autorização do Departamento de Justiça para confirmar que o FBI, no quadro da nossa missão de contra-espionagem, está a investigar as tentativas do Governo russo de se imiscuir na eleição presidencial de 2016", declarou James Comey, numa audição na câmara dos Representantes do Parlamento norte-americano.

Autor: Lusa