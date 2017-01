Continuar a ler





Ao período de expansão, seguiu-se o de consolidação, mas em 2008 a crise e a retração do mercado publicitário, e consequente perda da principal fonte de receitas, voltou a fazer encolher a redação.



"Fomos bastante afetados até porque não tínhamos a almofada que tinham os outros grupos de comunicação social tradicionais. A redação começou a encolher, mas nem houve despedimentos, os jornalistas começaram a sair para outros sítios", contou.



Atualmente, e perante forte concorrência no online, restavam apenas sete jornalistas: "O que foi acordado é que vai proceder-se ao pagamento das indemnizações conforme a lei. Como não há salários em atraso, também não se coloca esta questão".



Sobre a sua passagem pelo Diário Digital, onde entrou em 2000 como jornalista, tendo evoluído para editor e depois para diretor de informação, Pedro Curvelo afirma: "Foi uma experiência muito gratificante, principalmente nos tempos em que o projeto estava mais sólido e tive a sorte de trabalhar com pessoas muito competentes".



Também na sua página na rede social facebook, Pedro Curvelo escreveu que "após 16 anos a dar o litro no DD o ciclo fechou-se".



"Ficam as recordações de muitos anos de bom trabalho e as pessoas (que são sempre o mais importante)", diz Pedro Curvelo, num 'post' onde identifica muitos dos jornalistas com quem trabalhou.

