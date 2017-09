Fernando Mendes não tem dúvidas que irá fazer a coleção dos Livros de Ouro dos grandes lisboetas. O antigo lateral-esquerdo, que representou Benfica e Sporting, é um ávido colecionador e não vai perder a oportunidade. "São obras bonitas que nos fazem lembrar algumas coisas do passado. É uma iniciativa excelente e claro que vou fazer a coleção. Compro todas as manhãs o Record e sempre fui um fã incondicional destas coleções", afirmou. Formado nas escolas leoninas, Fernando Mendes não esconde o amor pelo Sporting, apesar de só ter sido campeão pelo Benfica (1990/91). "Nós fazemos parte da história. No Benfica, fui campeão, no Sporting, estive na mítica goleada dos 7-1", rematou.O nosso jornal oferece, de 1 de outubro a 9 de novembro, uma coleção única, onde o leitor poderá fazer uma viagem inesquecível à história de Benfica e Sporting. Nesta grande aventura são apresentados 365 factos essenciais do percurso dos dois grandes de Lisboa que todo o verdadeiro adepto deve saber . Não perca esta oportunidade!