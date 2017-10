Continuar a ler

"A candidata por Lisboa apareceu tardiamente, porque as estruturas que tinham de fazer a escolha não se entenderam e, ao aparecer tardiamente e como foi escolha do presidente do partido, é evidente que o presidente do partido também foi a eleição", disse a antiga ministra das Finanças.Manuela Ferreira Leite adiantou que "muitas pessoas não queriam votar no Pedro Passos Coelho e não votaram, por isso, no PSD"."Pedro Passos Coelho passou por uma fase difícil no Governo. (...) Não é fácil ser primeiro-ministro numa situação de resgate. Paulo Portas desapareceu inteligentemente, nunca mais ninguém o viu. A oposição feita ao PS apareceu simplesmente com a cara do Pedro Passos Coelho", afirmou.A ex-presidente do PSD mostrou-se ainda "atónita e chocada com os resultados demasiadamente maus" em Lisboa.