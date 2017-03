Continuar a ler





No entanto, um magistrado do Superior Tribunal de Justiça aceitou um pedido de 'habeas corpus' e permitiu ao antigo jogador aguardar em liberdade a avaliação do recurso apresentado pela defesa.



No pedido de 'habeas corpus', a defesa alegou que, apesar de a lei exigir que os condenados em segunda instância sejam presos, a condenação só pode ser considerada definitiva caso o tribunal de terceira instância confirme a pena.



O antigo jogador foi detido em julho de 2013 para começar a cumprir a pena, mas foi libertado seis meses depois, para cumprir em liberdade a avaliação de um recurso apresentado pela defesa.



O caso em que foi julgado o mais velho dos sete filhos de Pelé remonta a 2005, quando foi detido juntamente com mais 17 pessoas, num processo em que era acusado de branqueamento de capitais e tráfico de droga.



Edinho negou todas as acusações, embora tenha admitido a ligação ao tráfico de drogas, mas apenas como consumidor, e que devia dinheiro a um amigo, posteriormente identificado como líder de um grupo de narcotraficantes, em São Paulo.



O juiz acabou por absolver Edinho da acusação de tráfico de drogas, mas condenou o antigo guarda-redes por branqueamento de capitais.

Autor: Lusa