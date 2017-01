Continuar a ler





O vencedor na categoria de melhor drama foi "Moonlight", primeira longa-metragem de traços biográficos de Barry Jenkins.



Casey Affleck venceu na categoria de melhor ator de drama em "Manchester by the Sea", e Isabelle Huppert na mesma categoria feminina, pelo desempenho em "Elle", filme que conquistou também o galardão de melhor filme estrangeiro.



Os prémios de melhor atriz e ator secundários foram para Viola Davis ("Fences") e Aaron Taylor-Johnson ("Animais Noturnos").



Na televisão os prémios foram mais disputados: "The Crown" venceu a categoria de melhor série dramática e "Atlanta" a melhor série de comédia.



O melhor ator em série dramática foi Billy Bob Thornton ("Goliath") e a atriz Claire Foy ("The Crown"). Na comédia, as interpretações favoritas foram de Donald Glover ("Atlanta") e Tracee Ellis Ross ("black-ish").



A minissérie "O gerente da noite", a partir de uma obra de John Le Carré, conquistou três dos quatro prémios para que estava nomeada: melhor ator de minissérie/telefilme (Tom Hiddleston), melhor ator secundário de série/telefilme (Hugh Laurie) e melhor atriz secundária de série/telefilme (Olivia Colman).



O momento político da noite coube a Meryl Streep, vencedora do prémio carreira, que criticou o Presidente eleito Donald Trump pela retórica de desunião.



"Vocês e todos nós nesta sala pertencemos verdadeiramente aos segmentos mais vilipendiados da sociedade norte-americana neste momento. Pensem nisso. Hollywood, estrangeiros e a imprensa", disse em tom de piada.



"Mas quem somos nós? E o que é Hollywood, de qualquer forma? Um monte de pessoas de outros sítios. Hollywood está cheia de forasteiros e estrangeiros. Se corressemos com todos, não havia nada para ver, a não ser futebol e artes marciais, que não são bem artes", afirmou.



O discurso de Streep aconteceu a menos de duas semanas da tomada de posse de Trump, que realizou uma campanha contra mexicanos e muçulmanos.



Os Globos de Ouro, prémios do cinema e da televisão atribuídos pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, são vistos habitualmente como uma antecâmara dos Óscares.



Segue-se a lista dos vencedores dos prémios Globos de Ouro de 2016, entregues na noite de domingo no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles:



Cinema:



Melhor drama: "Moonlight"



Melhor comédia/musical: "La La Land"



Melhor realizador: Damien Chazelle, "La La Land"



Melhor ator de drama: Casey Affleck, "Manchester by the Sea"



Melhor atriz de drama: Isabelle Huppert, "Elle"



Melhor ator de comédia/musical: Ryan Gosling, "La La Land"



Melhor atriz de comédia/musical: Emma Stone, "La La Land"



Melhor ator secundário: Aaron Taylor-Johnson, "Nocturnal Animals"



Melhor atriz secundária: Viola Davis, "Fences"



Melhor filme estrangeiro: "Elle"



Melhor filme de animação: "Zootopia"



Melhor argumento: Damien Chazelle, "La La Land"



Melhor banda sonora original: Justin Hurwitz, "La La Land"



Melhor música original: "City of Stars", "La La Land"



Televisão:



Melhor série dramática: "The Crown"



Melhor ator de drama: Billy Bob Thornton, "Goliath"



Melhor atriz de drama: Claire Foy, "The Crown"



Melhor série de comédia: "Atlanta"



Melhor ator de comédia ou musical: Donald Glover, "Atlanta"



Melhor atriz de comédia ou musical: Tracee Ellis Ross, "black-ish"



Melhor minissérie/telefilme: "The People vs O.J. Simpson"



Melhor ator de minissérie/telefilme: Tom Hiddleston, "O gerente da noite"



Melhor atriz de /minissérie/telefilme: Sarah Paulson, "The People vs O.J. Simpson"



Melhor ator secundário de série/minissérie/telefilme: Hugh Laurie, "O gerente da noite"



Melhor atriz secundária de série/minissérie/telefilme: Olivia Colman, "O gerente da noite"



Prémio Carreira Cecil B. DeMille: Meryl Streep

Autor: Lusa