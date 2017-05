Continuar a ler

Entretanto,o sindicato dos técnicos do ministério espanhol das Finanças (GESTHA) apoiou a queixa da Agência Tributária contra o internacional português, por alegados crimes fiscais e não pagamento de impostos.

De acordo com a publicação, as finanças não terão dúvidas que existem indícios de crime e é por essa razão que enviaram toda a informação para a Procuradoria de crimes económicos de Madrid. Segundo fontes do 'El Mundo', a Agência Tributária espanhola acredita que aos 5,6 milhões de euros pagos pelo futebolista em 2014, como sendo o valor em falta, Ronaldo ainda deve 15 milhões de euros e não oito como anteriormente avançado.