Segundo as previsões do Fundo, a economia germânica deverá crescer 1,5%, tanto este ano como no próximo (uma revisão em alta de 0,1 pontos face às projeções anteriores), e a economia espanhola deverá aumentar 2,3% em 2017 e 2,1% em 2018 (o que representa uma melhoria de 0,1 e 0,2 pontos percentuais, respetivamente).



Já no caso francês, a instituição liderada por Christine Lagarde reviu em baixa as projeções feitas há três meses para 0,7% em 2017 (menos 0,2 pontos percentuais) e 0,8% em 2018 (menos 0,3 pontos percentuais).



No Reino Unido, o Fundo está mais otimista em 2017, com uma projeção de crescimento 0,4 pontos percentuais acima da realizada em outubro, para 1,5%, mas mais pessimista para 2018, piorando em 0,3 pontos percentuais as projeções, para os 1,4%.



No discurso de abertura da conferência de imprensa, o economista-chefe do FMI, Maurice Obstfeld, referiu, no entanto, que, na Europa, as condições de saída do Reino Unido da União Europeia e as suas repercussões são ainda incertas.



O FMI manteve as previsões feitas em outubro para o crescimento global, antecipando que a economia cresça 3,4% este ano e 3,6% no próximo.



Na atualização ao World Economic Outlook, o FMI diz que a atividade económica deve ganhar ritmo em 2017 e 2018, especialmente em mercados emergentes e economias em desenvolvimento.

Autor: Lusa