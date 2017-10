É um cenário de caos aquele que afeta Tondela, no distrito de Viseu. As chamas parecem incontroláveis e circundam mesmo o Estádio João Cardoso, palco da equipa que milita na Liga NOS. As imagens transmitidas pela CM TV mostraram o pânico da população, dada a proximidade das chamas, e um denso fumo que dificulta a visão e a respiração dos habitantes.