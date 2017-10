Continuar a ler

À Lusa, fonte da GNR confirmou que duas estradas municipais que servem o Santuário do Sameiro estão cortadas ao trânsito e que estão a ser dadas instruções aos moradores para se afastarem daquela zona e se deslocarem para os centros urbanos."Está a ser um dia terrível e há, de facto, muitas habitações polarizadas pelos locais onde o incêndio se está a propagar, mas temos meios de proteção às habitações instalados nos locais mais problemáticos", afirmou Firmino Marques.Segundo o responsável pela Projeção Civil bracarense, "há razões para preocupação", salientando que "até ao momento não há qualquer ferido a registar ou habitação atingida".Firmino Marques realçou ainda que, "ao contrário de informações que circulam, o Hospital Privado de Braga não foi evacuado nem está em risco".O vereador explicou ainda que o incêndio que agora preocupa as autoridades teve início num outro incêndio."Já arderam mais de 200 hectares num fogo que já foi dado como dominado e que atingiu as zonas de S. Mamede d'Este, S. Mamede, Santa Lucrécia, Pousada e Navarra e que começou sábado às 01:00. Depois houve várias projeções, está muito vento, e isso está a confundir o desenrolar das operações e do fogo", apontou.Quanto às vias cortadas, segundo a GNR, uma é a estrada municipal 309, que liga a cidade de Braga ao Sameiro, outra é a estrada municipal 585, entre a freguesia de Longos e o cruzamento com a 309.